SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atores e dramaturgos brasileiros lamentaram a morte de Zé Celso, diretor brasileiro, nesta quinta-feira (6). Ele estava internado desde terça-feira (3) em decorrência de um incêndio em seu apartamento, na região Paraíso, bairro da zona sul paulistana.

Um dos maiores dramaturgos do país, ele foi fundador do Teatro Oficina, que se tornaria símbolo do teatro brasileiro. Gilberto Gil, que viveu ao lado do diretor o movimento do tropicalismo brasileiro, afirma que Zé deixa um legado eterno para o país. "Nossos sentimentos a familiares, amigos e admiradores", escreveu.

A atriz Letícia Colin postou uma foto do cineasta e afirmou que o céu está em festa pois os chatos são os que ficaram.

"Sem Zé Celso não teria o teatro. Zé: o maior Dionísio. Obrigada infinito. Que a gente honre. Para sempre." Outro global que lamentou foi José de Abreu. O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho disse que, apesar de não ser do teatro, é grato pelo impacto do dramaturgo na cultura brasileira.

"Meus filmes foram todos impactados de alguma forma por Zé Celso, com a energia de atrizes e atores, da arte e pitacos amigos de roteiro, um senso de direção e visão sobre o Brasil", escreveu

O ator Armando Babaioff disse que o falecimento é uma perda imensa paraa o país. "Todos os aplausos para você são poucos. Viva Zé Celso!"

"Papai do céu, recebe esse mestre no seu palco. Coloca ele ao lado de Abdias do Nascimento, eles vão fazer um barulho, mas vai ser lindo", escreveu Manoel Soares.