A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou hoje (6) o nome do embaixador Carlos Alberto França, que foi ministro das Relações Exteriores durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, como titular da embaixada brasileira no Canadá.

O nome de França foi aprovado por 11 votos a favor e nenhum contrário e segue agora para votação em plenário. A indicação para a embaixada no Canadá foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sabatina na comissão, França destacou o Canadá como um dos maiores fornecedores de fertilizantes para o Brasil e que tem o potencial de aumentar a exportação de carnes ao país norte-americano.

“Queremos ampliar a [venda de] carne bovina e suína ao mercado canadense. Carne suína, hoje, só quem pode exportar é o estado de Santa Catarina, mas estamos tratando para que outros estados, como Paraná, Amazonas e Mato Grosso, possam também. Estão livres da febre aftosa”, disse o embaixador.

Ele também explicou que irá trabalhar por um acordo entre Brasil e Canadá na área de intercâmbio educacional, uma vez que o país do norte “é um dos principais destinos dos estudantes de ensino médio que vão aprender línguas, mas também de graduação e pós-graduação”.

A CRE do Senado aprovou nesta quinta-feira (6) também o nome do embaixador Eduardo Ricardo Gradilone Neto para a embaixada do Brasil no Irã, bem como Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura cumulativamente para as embaixadas na Bulgária e na Macedônia do Norte.

