SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O casal que se aproximou da mãe da menina que teria sido sequestrada em Santo Amaro, na capital paulista, será indiciado por sequestro, segundo a Polícia Civil.

A mulher, que a mãe da criança conhecia por "Sandra", e o marido dela teriam participado ativamente do rapto da menina, na última semana. A mulher, na verdade, responde pelo nome Vitória em perfis nas redes sociais e alegou que a mãe da menina que passou a chamá-la por Sandra.

Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Bandeirantes, o delegado titular do 11º Distrito Policial, Marcel Druziani, afirmou que será imposta uma medida cautelar contra o casal. "Proibi ela de se aproximar da família, de manter contato ou ter encontro com eles"

Ainda de acordo com a autoridade, apesar do indiciamento por sequestro, o casal responderá pelo inquérito em liberdade. "O sequestro mediante extorsão é o crime hediondo; só o sequestro não é crime hediondo. Eles têm endereço fixo, trabalho e bons antecedentes. Eles vão ser interrogados e vão sair pela porta da frente. No Brasil, não se prende primeiro e depois pede a prisão. Nós vamos analisar todo o procedimento que é grande".

Na conversa preliminar, o delegado revelou que Sandra alega ter cometido o sequestro para ajudar a criança e que desistiu da ideia após a repercussão do caso. "Ela está extremamente arrependida e disse que, para ajudar a criança, agiu de forma incorreta. Disse também que pretendiam levá-la ao Conselho Tutelar".

Se condenados, "Sandra" e o marido podem responder pelo crime de sequestro, sob pena de 2 a 5 anos de prisão.