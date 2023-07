SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Monique Medeiros, acusada de matar o filho Henry Borel, deixou a 16ª DP (Barra da Tijuca) na tarde desta quinta-feira (6) em direção ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde passará por audiência de custódia.

Antes de chegar ao presídio de Benfica, ela ainda passará por exames no IML (Instituto Médico Legal).

Depois, deve voltar para o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, onde estava presa até ser liberada pelo STJ, em agosto do ano passado.

A informação foi confirmada à reportagem pela defesa de Monique.

VOLTA À PRISÃO

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes determinou ontem que a professora Monique Medeiros volte à prisão. À reportagem, a defesa disse que vai recorrer da decisão.

Mendes analisou um recurso de Leniel Borel de Almeida Júnior, pai de Henry, que é contra manter Monique em liberdade.

Na decisão, o ministro do STF declarou que o "acórdão recorrido desconsiderou diversos elementos concretos que ampararam a imposição da prisão preventiva pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro". Monique é acusada da morte de Henry juntamente com o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, em 2021.

Tags:

Monique Medeiros