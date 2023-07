Dupla de Marcelo Melo estreia bem na grama londrina

O mineiro Marcelo Melo, em parceria com o australiano John Peers, também venceu de virada nesta quinta (6), na partida de estreia contra a dupla do holandês Robin Haase com o austríaco Philipp Oswald, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4-7), 6/4 e 6/4. Melo e Peers terão pela frente na segunda rodada os vencedores do confronto entre os norte-americanos Christopher Eubanks e Jeffrey John Wolf e os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, programado para às 7h de sábado (7).

"Foi um belo começo para nós. Muito feliz realmente com a vitória. Era um jogo duro. Uma dupla que vinha de final na semana passada em Maiorca. E a gente conseguiu aproveitar bem as oportunidades, especialmente no segundo e no terceiro sets. Acho que passamos a implementar mais o nosso jogo. Muito bom ter uma quebra logo no início do segundo set. Administramos e, depois, a mesma coisa no terceiro set. Agora é continuar ajustando uns detalhes que hoje não deram certo para a próxima rodada", disse Melo após o triunfo.

Já a dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o holandês Matwe Middelkoop se despediu de Wimbledon, ao perder na estreia para os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic por 2 sets a 0 , com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4).

Próximos duelos de brasileiros

Sexta-feira (7)

Em parceria com a francesa Caroline Garcia, a paulista Luisa Stefani disputa o primeiro jogo na grama londrina, a partir das 7h. As adversárias serão as norte-americanas Caty McNally e Ashlyn Krueger. Na sequência, a partir das 10h55, Stefani estreia ao lado do gaúcho Rafael Matos, nas duplas mistas, contra Andrea Vavassori (Itália) e Liudmila Samsonova (Rússia).

A partir das 11h35, o cerarense Thiago Monteiro entra em quadra ao lado do italiano Marco Cecchinato para disputar a primeira rodada das duplas masculinas. Eles enfrentarão os australianos Rinky Hijikata e Jason Kubler.

