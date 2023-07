SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar um ladrão que atirou contra uma mulher que o filmava durante um ataque na Vila Olímpia, em São Paulo. O crime ocorreu no domingo (2).

Naquele dia, um criminoso em uma motocicleta abordou um homem na rua. Enquanto ele mexia no celular tomado da vítima, a mulher passou a acompanhar a gravar a cena.

Outras pessoas que estavam na rua gritaram pela polícia. A mulher que filmava a tentativa de roubo fez o mesmo e, neste momento, o ladrão se virou para ela, que estava no alto de um imóvel, e atirou em sua direção.

A autora do vídeo não foi atingida.

No momento do crime, o homem usava um capacete preto com detalhes branco e rosa e uma mochila nas costas.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima do crime compareceu ao 15° DP (Itaim Bibi) onde relatou o que viu. As informações estão sendo trocadas com policiais do 96° DP (Cidade Monções), na região do Brooklin, que apuram casos semelhantes de assaltos.

A pasta declarou que a Polícia Militar intensificou as rondas na região da Vila Olímpia.

Sobre as investigações, a SSP disse que policiais civis que atuam na área do Itaim esclareceram cinco roubos e furtos ocorridos no mês de maio.