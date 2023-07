RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em 2022, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro instituiu na cidade o Dia do Zé Pelintra, que será comemorado oficialmente pela primeira vez neste 7 de julho, sexta-feira.

Zé Pelintra é uma entidade espiritual adotada pela Umbanda, mas que surgiu no Catimbó, crença de origem nordestina.

Orixá da traquinagem, da brincadeira e da diversão, ele é considerado o patrono dos bares, dos locais de jogo e das sarjetas.

Sua imagem é a personificação do malandro: terno branco, sapatos bicolores, gravata grená ou vermelha e chapéu panamá com fita vermelha ou preta.

Seguidores de Zé Pelintra, conhecido também como o "advogado dos pobres", costumam invocá-lo em questões de finanças e de negócios.

Segundo o vereador Átila Nunes (PSD), que criou com o colega Tarcísio Motta (PSOL) o projeto de lei que instituiu a data, a intenção é que ela seja "aproveitada para os festejos tradicionais, a unificação entre lideranças religiosas e instituições que sofrem com intolerância religiosa, racismo e xenofobia".

Confira, abaixo, três lugares para comemorar o Dia do Zé Pelintra no Rio.

*

SANTUÁRIO DO ZÉ PELINTRA

Idealizado em 2015, o monumento aberto ao público foi tombado como Patrimônio Material Carioca em 2022.

Ladeira de Santa Teresa, 1, Lapa, centro.

@santuariodozepelintraoficial

BAR CASA DE MALANDRO

A data será comemorada com roda de samba do projeto "Salve a Malandragem!" e presença dos representantes do Santuário do Zé Pelintra.

R. Clara Nunes, 61, Madureira, zona norte.

Sex (7), a partir das 20h.

@casademalandrobar

PRAÇA DA HARMONIA (CORONEL ASSUNÇÃO)

A Unica (União Umbandista Luz Caridade e Amor) celebra o Dia do Zé Pelintra com gira de malandros, expositores e roda de samba.

R. do Propósito, 231, Gamboa, zona norte.

Sáb (8), a partir das 12h.

@unicaumbanda