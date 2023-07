A prefeitura de Ilhéus, na Bahia, foi alvo de ação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (7). Ao todo, 30 policiais cumpriram sete mandados no local e também em uma residência e em estabelecimentos comerciais de servidores públicos em Ilhéus, no distrito de Olivença e no município de Itabuna.

A Operação Trapaça, desta sexta-feira, é o desdobramento de outra, deflagrada em 2021, contra o desvio de recursos que seriam utilizados no enfrentamento da pandemia de covid-19.

Durante as investigações, foi constatado que o município de Ilhéus contratou, com dispensa de licitação, uma empresa sem capacidade técnica e operacional para gerir um abrigo de campanha que deveria acolher pacientes infectados com covid-19.

A empresa recebeu, na época, mais de R$ 1,2 milhão. Mas a Controladoria-Geral da União identificou superfaturamento de mais de 80% dos valores pagos.

Agora, os servidores públicos municipais envolvidos responderão pelos crimes de fraude à licitação, estelionato, corrupção passiva, falsidade ideológica e associação criminosa.

A Agência Brasil entrou em contato com a prefeitura de Ilhéus e aguarda posicionamento.

