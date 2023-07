SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Construídos em larga escala nos anos de 1970 na região metropolitana de Recife, os chamados prédios-caixão têm como principal característica a ausência de colunas e pilares de concreto armado, aço ou outros materiais que funcionam como uma espécie de esqueleto estruturante. São as paredes de alvenaria, blocos ou tijolos ligados por argamassa as responsáveis por suportar o edifício.

Um desabamento de parte de um edifício residencial na cidade de Paulista, manhã desta sexta (7), provocou mortes e deixou desaparecidos. O prédio que desabou é do tipo caixão.

Os edifícios em formato de caixa são oficialmente chamados de prédios de alvenaria estrutural. "Não é nenhum crime construir com essa técnica", afirma o engenheiro-civil Gibson Queiroz, membro do Ibape-PE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de Pernambuco).

O risco de desabamento existe, ele explica, quando as normas de segurança para essas construções são desrespeitadas. O descumprimento mais comum é a substituição dos blocos chamados de estruturais por outros, mais baratos, adequados apenas para a vedação.

A diferença mais básica entre eles é a direção dos furos no interior. Os estruturantes têm perfurações verticais, enquanto os de vedação, horizontais. Mas não basta apenas inverter a posição dos tijolos. Os estruturantes têm vãos menores no interior, pois são feitos com uma quantidade maior de material, seja cimento ou cerâmica.

Quando a obra faz uso inadequado do bloco de vedação, diz-se que o prédio é de alvenaria resistente, ensina Queiroz. Diferente do que sugere o nome, são os prédios apelidados de resistentes os mais propensos a desabamentos. E eles são muitos na capital pernambucana e arredores.

Com mais de 40 anos de experiência em vistorias em edifícios desse tipo, Queiroz afirma que mais de 5.000 prédios precisariam ser demolidos no Grande Recife caso todos aqueles construídos fora da norma fossem condenados.

Para evitar um agravamento do déficit habitacional e novas tragédias, a solução é a avaliação técnica desses prédios. Algo trabalhoso e que poucas empresas ou profissionais da engenharia gostam de fazer, pois atestar a segurança desses prédios é assumir um risco elevado.

Intervenções simples feitas por moradores, como a abertura de uma janela ou para aparelho de ar-condicionado podem comprometer toda a estrutura desse tipo de construção.

A norma vigente para prédios de alvenaria estrutural requer que a carga suportada seja de cinco vezes a pressão que está de fato sobre a construção. Nos prédios em que avaliou ao longo dos anos, a pressão costuma ser a metade disso.

Ainda assim, apesar de fora das normas, os prédios são matematicamente estáveis e podem ser preservados com obras de reforço, explica o engenheiro.