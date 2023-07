SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários de drogas que ocupavam a cracolândia estão deixando a rua dos Protestantes, na região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, na noite deste sábado (8).

Segundo policiais ouvidos pela Folha, operação liderada pela Guarda Civil Metropolitana está deslocando o fluxo, como é chamada a aglomeração de dependentes químicos, para a região do Bom Retiro.

Os usuários serão levados, segundo os policiais, para uma área sob a ponte Governador Orestes Quércia, também conhecida como Estaiadinha, na marginal Tietê.

Vídeos obtidos pela reportagem mostram viaturas da GCM acompanhando o grupo de dependentes químicos nas imediações da rua José Paulino, por volta das 21h.

Antes disso, moradores do entorno da rua dos Protestantes relataram o uso de bombas de gás para dispersão do fluxo.

Procurada na noite deste sábado, a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Estado da Segurança Pública não responderam aos questionamento acerca da operação e do novo destino dos dependentes químicos.

No início da semana, a Folha mostrou que usuários de drogas que estavam nas ruas Conselheiro Nébias e Guaianases, em Campos Elíseos, migraram para a rua dos Protestantes, em Santa Ifigênia. O novo ponto está a três quadras da antiga cracolândia, instalada até o primeiro trimestre do ano passado no entorno da praça Júlio Prestes e da Sala São Paulo.

Foi da região da Júlio Prestes, chamada pejorativamente de praça do Cachimbo, que os dependentes químicos saíram em direção à praça Princesa Isabel, e depois, em maio de 2022, se espalharam para diversas vias de Campos Elíseos, Santa Ifigênia e República, provocando protestos de moradores e comerciantes.

A rua dos Protestantes, entre a rua Vitória e a rua dos Gusmões, é de mão única e estreita. O perímetro abriga ferros velhos, pensões e um condomínio residencial. Há tempos prefeitura e governo paulista estudavam uma maneira de confinar a cracolândia em um local que causasse o menor impacto possível para comerciantes e moradores.

Na ocasião, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou, em nota, que a concentração de usuários possui dinâmica própria e movimenta-se pelas ruas do centro, "especialmente quando observado seu padrão de acomodação ao longo do tempo".

Já a Secretaria da Segurança Pública do estado afirmou que "vem trabalhando para combater a criminalidade na região central, com o aumento de policiamento ostensivo e o trabalho de investigação". A secretaria disse ainda que ampliou a comunicação com os comerciantes nas ruas dos Protestantes e do Triunfo em razão da nova concentração de usuários.