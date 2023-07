SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diferentemente deste domingo (9), o início de semana na cidade de São Paulo deve ser marcado por tardes quentes e nada de chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta segunda-feira (10), há expectativa de manhã gelada, em torno de 13°C --mínima prevista para o dia. Casacos, entretanto, não terão muito trabalho. A máxima deve chegar aos 26°C já no início da tarde. Chuva não é prevista.

A terça-feira (11) deve ser de mais calor e tempo ainda firme. Embora mínima prevista seja de 15°C, a serem registrados entre a madrugada e as primeiras horas da manhã, o Sol entre poucas nuvens deve proporcionar máxima de 28°C.

O enredo, mostra o Inmet, será mantido na quarta-feira (12). Há expectativa de 14°C de mínima e 28°C de máxima, sem chuva.

Neste mês de julho, o clima da capital permanece sob influência do El Niño, que pode se prolongar até o fim de setembro. Com ele, os paulistanos devem ter noites e manhãs geladas, mas tardes de calor e ar seco.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento acima da média no oceano Pacífico. A principal consequência dele para o inverno é a temperatura ficar, em média, um pouco acima do normal, segundo o meteorologista Gilvan de Oliveira, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Thomaz Garcia, meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, diz serem comuns também "eventos de estiagem, com períodos prolongados sem chuva e temperaturas mais elevadas. Por causa disso, são observados dias com grande amplitude térmica".