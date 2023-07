O Botafogo visitou o Grêmio em Porto Alegre na noite deste domingo (9), suportou a pressão do adversário no primeito tempo e garantiu a vitória nos 15 minutos finais da partida, válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meia Eduardo e o atacante Carlos Alberto marcaram para o Alvinegro carioca, que chegou a 36 pontos, ficando 10 à frente do Flamengo, segundo colocado. Já o Grêmio perdeu a invencibilidade de 23 jogos na temporada, segue com 26 pontos na tabela e caiu para a terceira posição no Brasileirão.

O Tricolor gaúcho ditou o ritmo de jogo, foi mais criativo no primeiro tempo, e teve boas chances de abrir o placar devido às dificuldades de marcação da equipe alvinegra. Aos 22 minutos, o atacante uruguaio Luis Suárez chutou com perigo de dentro da área, mas a bola foi para fora. Dois minutos depois, em cobrança de falta, o Glorioso teve a melhor oportunidade de abrir o placar. O meia Eduardo levantou para Cuesta, que cabeceou para Tiquinho no meio da área mandar para o fundo da rede. No entanto, o VAR interveio e anulou o gol do Botafogo, devido a impedimento de Cuesta na jogada. O Grêmio seguiu pressionando, mas falhou nas finalizações.

Na volta do intervalo, o Tricolor enfileirou várias chances de inaugurar o marcador. A primeira delas, aos quatro minutos, em uma bomba desferida pelo uruguaio Suárez na trave do gol de Lucas Perri. Sete minutos depois, Perri defendeu uma bola venenosa de Reinaldo, e repetiu grande defesa em ouro chute de Suárez, aos 28. No minuto seguinte, em meio ao sufoco, foi o Glorioso que abriu o placar na Arena Grêmio. Di Plácido cruzou para Eduardo dentro da área acertar um chute de chapa. O gol alvinegro baqueou a equipe tricolor. Aos 43 minutos, o paraguaio Segóvia interceptou o passe errado do lateral Reinaldo, passou a bola para Marlon, que rolou para para Carlos Alberto ampliar para o Fogão: 2 a 0.

Mais cedo neste domingo (9), o Santos derrotou o Goiás por 4 a 3 na Vila Belmiro - sem a presença de torcida por punição do STJD -, subiu para 13ª posição na tabela (16 pontos). Já o Esmeraldino segue em 17º lugar, na zona de rebaixamento (Z4), com 17 pontos.

O Peixe chegou a fazer 3 a 1 no primeiro tempo, com dois gols de Marcos Leonardo e um de Mendonça. O Goiás descontou no final da Guilherme Marques. No segundo tempo, o Esmeraldino reagiu: Guiilherme Maques marcou o segundo dele no jogo e João Magno deixou tudo igual na Vila Belmiro. Já aos 44 minutos, o árbitro anotou pênalti de Lucas Hater no zagueiro alvinegro Joaquim. O lance foi revisto pelo VAR que confirmou o pênalti, Mendonza cobrou e converteu para o Peixe, garantido o triunfo por 3 a 2.

Na Arena Castelão, o Fortaleza bateu o Athletico-PR por 1 a 0 com gol de Pikachu no segundo tempo. Com o triunfo, a equipe comanda pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda subir quatro posições: está em sétimo lugar, a apenas um ponto de entrar no G6.

O Red Bull Bragantino também entrou em campo neste domingo (9), mas empatou sem gols contra o São Paulo, no Estádio Nabi Abi Chedid. O time de Bragança Paulista segue em sexto lugar na tabela, com 24 pontos, já o Tricolor paulista caiu para a oitava posição, com 22 pontos.

