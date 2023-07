SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação conjunta entre policiais civis e militares resgatou na manhã deste sábado (8) um homem que havia sido sequestrado no Jardim Paulistano, na zona norte de São Paulo, após marcar um encontro através de um aplicativo de relacionamento.

A vítima foi localizada com ajuda de seu irmão, que procurou a polícia após ele demorar a retornar para casa.

Em depoimento, o homem sequestrado relatou ter chegado ao ponto marcado por volta das 19h30 de sexta-feira (7). No entanto, não foi uma mulher que o recebeu, mas quatro criminosos, sendo um deles armado.

Os ladrões levaram a vítima no próprio carro até um cativeiro, onde ela foi obrigada a realizar transações bancárias.

Preocupado com o sumiço repentino do irmão e sem conseguir contato, o familiar procurou a polícia e contou sobre o encontro marcado na noite anterior. O homem apresentou aos policiais o nome da suposta mulher.

Com as informações, os investigadores e policiais militares do 18° batalhão se juntaram e seguiram até a favela Capadócia, na região da Vila Brasilândia, zona norte da capital.

A vítima foi encontrada por volta das 11h. Ela estava deitada em uma cama. Um suspeito que tomava conta do barraco conseguiu fugir.

O caso foi registrado pelo 72º DP (Vila Penteado) como roubo seguido de extorsão.

OUTRO CASO

Em fevereiro, um homem de 58 anos foi morto com um tiro na cabeça depois de ser abordado por criminosos, no Jardim Taipas, zona norte de São Paulo. O local fica na mesma região da cidade da ocorrência deste sábado.

Ele, segundo a Polícia Civil, tinha marcado um encontro com uma mulher via aplicativo de relacionamento e foi abordado quando esperava por ela.

O homem estava dentro do carro na rua Matheus Fantini quando dois suspeitos apareceram e anunciaram um assalto. A vítima tentou fugir, mas foi baleada na mão e na cabeça.

O veículo que ele dirigia ficou desgovernado e parou ao bater no muro de uma casa.