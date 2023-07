SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Doze cidades de Pernambuco estão em situação de emergência devido ao volume de chuvas nos últimos dias. Todas são localizadas na Zona da Mata Sul. São elas: São Benedito do Sul, Belém de Maria, Água Preta, Catende, Quipapá, Xexéu, Barreiros, Joaquim Nabuco, Cortês, Jaqueira, Rio Formoso e Maraial.

O decreto é válido por 60 dias e foi publicado no Diário Oficial de sábado (8).

Segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, 2.862 pessoas foram atingidas pelas chuvas intensas ocorridas em Pernambuco nos últimos dias. Desse total, 2.447 pessoas, de 656 famílias, estão desalojadas, e 415 pessoas, de 101 famílias, estão desabrigadas.

Treze pontos de deslizamentos foram registrados: quatro em Catende, sete em Joaquim Nabuco, um em Cortês e um em Rio Formoso.

Os maiores volumes de chuvas nas últimas 48 horas ocorreram em Xexéu (117 mm), Joaquim Nabuco (104 mm) e Barreiros (100 mm).

Segundo o governo de Pernambuco, será instalado um centro de apoio para oferecer serviços sociais às pessoas afetadas pelas chuvas. A sede fica em Catende, uma das cidades atingidas pelos temporais.

Entre as ações emergenciais estão entrega de cestas básicas, colchões e água mineral; desobstrução de estradas e oferta de carros-pipa para os municípios realizarem limpeza.

A governadora Raquel Lyra (PSDB) pediu apoio ao governo federal para enviar mantimentos e outros produtos essenciais para os municípios.

Em Alagoas, subiu para 22 mil o número de pessoas que tiveram de sair de suas casas em razão das fortes chuvas que atingem desde sexta-feira (7) o estado. O abastecimento de água foi comprometido em 15 municípios.

O governador Paulo Dantas (MDB) ampliou de 22 para 31 o número de municípios com situação de emergência declarada. Ele afirmou ter conversado com os ministros Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Renan Filho (Transportes) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) para tratar da ajuda emergencial ao estado.