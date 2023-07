SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio Grande do Norte prendeu no domingo (9) um homem condenado pelo sequestro de Angélica Aparecida Vieira de Sousa, irmã do jogador Hulk. O caso aconteceu em 2012.

José Éliton de Melo Santos estava foragido. No banco de mandados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), há um mandado de prisão aberto em seu nome pelo crime de sequestro com pena de cinco anos e seis meses em regime fechado.

Ele foi preso na noite de domingo (9) na praia de Ponta do Mel. Ele foi levado a delegacia de Mossoró para as medidas cabíveis.

Foi José Éliton de Melo Santos que libertou Angélica do cativeiro após ela o convencer que pagaria por fora os R$ 10 mil que ele receberia pelo sequestro. Segundo a polícia, Angélica tentou protegê-lo em seu depoimento, mas a polícia desconfiou da história.

RELEMBRE O CASO:

Angélica Aparecida Vieira de Sousa foi sequestrada em 6 de novembro de 2012 em Campina Grande. Na época, Hulk jogava na Rússia.

Investigações apontam que o crime foi planejado por Rodolfo Sifrônio, então candidato a vereador pelo PSD, e Hélio Pereira da Silva, dono do restaurante onde Angélica estagiava como nutricionista. Eles pediriam um resgate de R$ 300 mil.

"Cada um devia mais de R$ 100 mil. Hélio porque o restaurante estava quebrado e Rodolfo por dívidas de campanha. Hélio confessou que os dois, há um mês, discutiam o problema e brincaram que deviam roubar um banco. Justo nessa hora a vítima, Angélica, entrou no restaurante e um disse para o outro: 'Olha nosso banco aí", disse o delegado André Rabelo, da Polícia Civil

Também participaram do sequestro Victor Hugo Henrique da Silva e José Eliton de Melo Santos. A polícia diz que o crime foi marcado por "trapalhadas" de sequestradores "amadores".