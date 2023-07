RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 12 anos morreu após ser baleado em uma festa de aniversário no sábado (8), em Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro localizada na Baixada Fluminense. A polícia apura se o jovem foi atingido durante uma disputa entre milicianos.

O projeto social do qual a vítima, Yan Gabriel Marques, participava decretou luto nesta segunda (10).

A polícia informou que apura se criminosos ligados a Gilson Ingrácio de Souza Junior, o Juninho Varão, teriam trocado tiros com traficantes ligados a Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Há a suspeita de que o pai do aniversariante teria participado do tiroteio.

Júnior tem passagens na polícia por homicídio, tortura e organização criminosa. Ele teria, segundo denúncias da Promotoria, domínio das ações de milícia, como extorsão a comerciantes e monopólio da venda de gás, em bairros como Cabuçu, Palhada, Valverde e Grão Pará, em Nova Iguaçu.

Já Braga ascendeu à chefia da maior milícia do Rio, segundo a polícia, após a morte do irmão, em junho de 2021. Ambos são foragidos e não apresentaram advogado.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Em nota, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", declarou.

Também no sábado, duas pessoas morreram e uma ficou ferida, depois que suspeitos teriam atirado de um carro contra um pessoas que estavam em um bar na Travessa Barbosa, no bairro Austin.

Segundo os bombeiros, Fábio da Silva Assumpção, 58, morreu no local. Alessandro Barata foi socorrido e, no hospital, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Sua filha, que não teve o nome e a idade divulgados, foi baleada na perna esquerda e seu quadro de saúde é estável.