SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma torcedora do Palmeiras de 23 anos que estava internada na Santa Casa de São Paulo desde a noite de sábado (8) depois de ser atingida por uma garrafa morreu na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo a polícia, Gabriela Anelli Marchiano foi atingida no pescoço durante uma briga entre palmeirenses e flamenguistas nas proximidades do Allianz Parque, na zona oeste da capital.

Além de Marchiano, uma outra pessoa ficou ferida na ação. Um homem foi preso em flagrante.

A PM relatou que a confusão teve início quando dois torcedores do Flamengo passaram em direção à bilheteria, o que gerou insatisfação de palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio.

Ainda de acordo com a corporação, os palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais para agredi-los.

Segundo o delegado Cesar Saad, da Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), a briga que vitimou Gabriela ocorreu por volta das 18h, ou seja, três horas antes do início da partida, na rua Padre Antônio Tomás, na entrada do setor visitante.

Torcedores do Flamengo teriam arremessado garrafas contra torcedores do Palmeiras que estavam de um outro lado do alambrado.

O homem preso é flamenguista e morador do Rio de Janeiro. Ele não faz parte de torcidas organizadas. O homem relatou aos policiais não ter mirado a garrafa na direção de Gabriela.

A Justiça converteu a prisão dele em preventiva.

O técnico em eletrônica Ettore Marchiano, 49, disse para a reportagem que a filha tinha uma paixão pelo Palmeiras. Quando criança chegou a entrar no gramado com o ex-goleiro Marcos, segundo a mãe, a babá Dulcilene Prado Anelli dos Santos, 49. No sábado, Marchiano deixou Gabriela por volta das 14h na estação de metrô Campo Limpo, mesmo bairro da zona sul em que a família mora. Dali ela encontrou amigos e partiu para a Barra Funda, na zona oeste, onde assistiria ao jogo.

A partida entre Palmeiras e Flamengo no sábado era pelo Campeonato Brasileiro e terminou com empate por 1 a 1.

Nas redes sociais, o time paulista lamentou a morte da torcedora e cobrou rapidez na investigação.

"Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime, que fere a nossa razão de existir e compromete a imagem do futebol brasileiro", declarou.

Também pelas redes sociais, o Flamengo lamentou a morte. "É muito importante que tudo seja devidamente esclarecido e que os responsáveis efetivos pelo crime sejam responsabilizados. O CRF manifesta solidariedade à família."