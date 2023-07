RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Não é só a Black Friday, realizada anualmente na última sexta-feira de novembro, que entrou no calendário de compras brasileiro nos últimos anos: agora há também o Prime Day, da Amazon, que em 2023 acontece nos dias 11 e 12 de julho.

No caso do Prime Day, os riscos de problemas diminuem se você se certificar de que está usando o site ou o app oficial da Amazon.

Já em períodos de promoções que se estendem a vários sites, além do perigo de pagar a famigerada "metade do dobro", você pode ter dados pessoais capturados e prejuízos financeiros sérios.

Seguindo as dicas abaixo, porém, é possível aproveitar descontos verdadeiros mantendo a segurança.

**EVITE LINKS DESCONHECIDOS**

Não clique em links desconhecidos, mesmo os recebidos por amigos e familiares. Eles podem baixar malware em seu dispositivo ou direcioná-lo para páginas que coletam dados pessoais.

Antes de clicar no link, verifique o endereço (URL) --às vezes ele pode ser diferente daquele que está visível.

**VERIFIQUE QUEM É O DONO DO SITE**

Prefira fazer compras em aplicativos de grandes empresas e nas lojas oficiais. Encontrou um site desconhecido com ofertas tentadoras? Antes de comprar, consulte a lista do Procon de sites que devem ser evitados e também o Registro.br, na sessão "Whois", que informa quem registrou o site.

Golpistas geralmente usam endereços de email gratuitos para registrar o domínio (Hotmail, Gmail etc.).

**DESCONFIE DE SMS E ANÚNCIOS**

Desconfie de mensagens SMS e anúncios nas redes sociais, uma das modalidades adotadas pelos golpistas. Para confirmar se a oferta exibida na rede social é real, entre no site oficial do varejista e busque o produto anunciado.

**NÃO USE WI-FI PÚBLICO**

Não faça transações comerciais ou bancárias online enquanto estiver conectado a uma rede wi-fi pública --criminosos podem interceptar sua conexão e roubar seus dados pessoais.

Prefira a rede móvel do seu celular ou o wi-fi da sua casa, devidamente protegido por senha.

**DESCONFIE DE ERROS**

Há erros de ortografia ou bugs de design? Em caso afirmativo, acesse a página da oferta da loja digitando diretamente o endereço correto.

**NÃO REPITA SENHAS**

Use senhas únicas para cada site ou serviço. Caso você use apenas uma senha, se ela for roubada, todos os serviços estarão comprometidos.

**MONITORE OS PREÇOS**

Fique atento às promoções maquiadas (quando a loja aumenta o preço antes das promoções para depois reduzi-los). Compare valores e desconfie de ofertas muito abaixo do mercado.

**NÃO TENHA PRESSA**

Evite compras por impulso, analise os detalhes. Os criminosos querem que a compra seja finalizada rapidamente.

**CONFIRA O NOME DO DESTINATÁRIO**

Antes de fazer o pagamento por Pix ou por boleto, confira se o nome do destinatário tem a ver com o nome da loja em que está fazendo a compra. Desconfie de estabelecimentos que dão apenas a opção em nome de pessoas físicas.

**USE CARTÕES VIRTUAIS**

Crie cartões virtuais para compras online diferentes: no aplicativo do seu banco, você provavelmente consegue criar cartões para serem utilizados uma única vez. Dessa forma, em caso de problemas, é fácil cancelar com seu smartphone e evitar a clonagem de seu cartão físico.

**CHEQUE O PRAZO**

Confira o prazo de entrega para evitar frustrações.

Se houve atraso na entrega do produto, o cliente deve exigir seu direito, o ressarcimento do dinheiro pago ou a substituição do produto.

**INFORME-SE SOBRE A POLÍTICA DE TROCAS**

O produto pode ser trocado se vier com defeito. Se o consumidor fez uma compra online e se arrependeu por algum motivo, tem o direito de devolver a mercadoria sem qualquer custo, no prazo de sete dias, de acordo com o artigo 49 do CDC (Código de Defesa do Consumidor).

A troca do produto não é obrigatória, a não ser que a loja se comprometa. Fique de olho nas políticas de trocas dos ecommerces.

Lembre-se ainda que o CDC não é válido no caso de compras feitas diretamente de pessoas físicas.