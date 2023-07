SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de usuários de drogas depredou um ônibus e saqueou um caminhão de bebidas em ruas próximas à cracolândia, na região central de São Paulo, no início da tarde desta terça-feira (11).

Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que o grupo cerca o coletivo e arremessa objetos para quebrar os vidros.

Em outra sequência, usuários correm após atacarem um caminhão de bebidas que iria abastecer um mercado na alameda Barão de Limeira, na esquina da rua Vitória, em Campos Elíseos.

A confusão começou quando usuários de drogas depredaram uma viatura da Polícia Militar na praça Júlio de Mesquita. Em seguida, o ônibus foi apedrejado e um caminhão de bebidas, saqueado.

Houve confronto entre usuários e policiais na altura da rua General Osório esquina com a avenida Rio Branco. Usuários confrontaram os policiais, que reagiram com bombas de efeito moral.

De acordo com o capitão da PM que coordena a operação, equipes de Rocam, Força Tática e Iope seguem em patrulhas pela área entre a avenida Rio Branco e as ruas de Santa Ifigênia.

As cenas ocorrem após uma tentativa de remoção da cracolândia, no último fim de semana.

Na noite de sábado (8), um pelotão formado por guardas-civis e policiais civis e militares escoltou o fluxo ?como é conhecida a concentração de usuários? da cracolândia da rua dos Protestantes até a parte de baixo da ponte Governador Orestes Quércia, conhecida como Estaiadinha, na marginal Tietê, perto da avenida do Estado.

Vídeos obtidos pela reportagem mostravam viaturas da GCM acompanhando o grupo de dependentes químicos nas imediações da rua José Paulino, no Bom Retiro. Antes disso, moradores do entorno da rua dos Protestantes relataram o uso de bombas de gás para dispersão do fluxo.

A intenção, segundo policiais ouvidos pela reportagem, era que a cracolândia se mantivesse por ali.

Poucas horas depois os usuários voltaram a ocupar a rua Conselheiro Nébias, bloqueando o trecho entre as ruas Aurora e Timbiras. Também era possível encontrar usuários de drogas pelo largo General Osório. Alguns pareciam estar exaustos e deitavam nas calçadas molhadas.

A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou até a publicação.

Nesta segunda (10), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) voltou a afirmar que a concentração de usuários de drogas da cracolândia tem dinâmica própria e negou a informação de que a prefeitura tenha tentado removê-los da região da Santa Ifigênia.

"Apesar de vocês insistirem em falar que a GCM conduz aquele grupo de pessoas para algum local, a gente só faz o acompanhamento. Eles têm uma dinâmica própria. Se não fosse assim, eles não teriam ido para outro local, né?", disse Nunes.

USUÁRIOS SAQUEARAM FARMÁCIA EM ABRIL

Em abril, usuários de drogas invadiram e saquearam uma drogaria na avenida São João, na região central de São Paulo. O caso aconteceu depois dos dependentes químicos terem sido dispersados por uma ação conjunta de GCM (Guarda Civil Metropolitana), Polícia Militar e Polícia Civil na cracolândia.

Nas cenas que foram registradas por câmeras de monitoramento, os usuários destruíram estandes e levaram o que encontraram pela frente, se afastando o mais rápido o possível. Pouco depois, o policiamento chegou ao local.

Mesmo após a dispersão do entorno da drogaria, os usuários continuaram vagando pela avenida São João, inclusive no meio da via, e atacaram, ao menos, mais um comércio.