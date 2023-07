SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Julho marca as férias escolares e muitas crianças se encontram em casa, sem ter onde gastar as energias. Uma opção é o Programa Esportes na Rua, que começa neste sábado (15) e leva atividades para todas as regiões de São Paulo.

Voltado para todas as idades, os esportes poderão ser praticados gratuitamente, como uma forma de incentivar um estilo de vida mais saudável. Serão oferecidos atividades como escalada, skate, parkour, patinação, street dance, grafite e slackline, entre outras, supervisionadas por algum profissional.

O projeto, parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e a Associação de Bem Estar Esporte e Cultura (ASA), acontecerá em parques, praças e centros esportivos, sendo um endereço novo a cada semana. Confira abaixo a programação, que acontece aos sábados e domingos, das 10h às 17h.

REGIÃO SUL

Praça Jardim Myrna, Jardim Santa Fé. 15 e 16/7

Parque Santo Dias - Rua das Caneleiras, 660, Capão Redondo; 22 e 23/7

Parque M´Boi Mirim - Estrada do M'Boi Mirim, 7.100, Jardim Ângela; 29 e 30/7

Centro Educacional Unificado Heliópolis - Estrada das Lágrimas, 2.385, São João Clímaco; 12 e 13/6

REGIÃO LESTE

Praça Brasil - Av. Nagib Farah Maluf, s/n, Conj. Res. José Bonifácio; 5 e 6/8

Centro Esportivo Vila Curuçá - José Ermírio de Moraes - R. Grapirá, 537 - São Miguel Paulista; 19 e 20/8

REGIÃO NORTE

Parque Linear Bananal - Av. Dep. Cantídio Sampaio, Jardim Damasceno; 26 e 27/7

Praça Sete Jovens - R. Expedito Armando Cardoso de Melo, Jardim Elisa Maria; 2 e 3/9

Praça Primavera - R. Cap. José Machado, 185, Jardim Primavera; 9 e 10/9

REGIÃO OESTE

Centro Esportivo Lapa - Edson Arantes do Nascimento - R. Belmonte, 957, Alto da Lapa ; 16 e 17/9

Parque Jardim Felicidade - R. Laudelino Vieira de Campos, 265, Jardim Felicidade; 23 e 24/9

CENTRO

Centro de Esportes Radicais - Av. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro; 30/9 e 1/10