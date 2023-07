RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de dez anos foi baleado e morreu durante um patrulhamento da Polícia Militar em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta (12). De acordo com a corporação, a criança foi atingida durante troca de tiros entre os agentes e criminosos.

Ela estava de uniforme escolar, pois estava a caminho da escola ao ser atingida, e morreu no local. Seu corpo não havia sido retirado até às 9h da manhã. A perícia da Delegacia de Homicídios foi acionada.

Em protesto, moradores fecharam uma rua no bairro Inõa, onde ocorreu o crime. Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que "equipes do 12º BPM (Niterói) realizavam policiamento quando foram atacadas por criminosos armados nas proximidades de um condomínio na Estrada do Bosque Fundo".

Ainda segundo a corporação, os agentes encontraram a criança caída e já sem vida. "A viatura também foi atingida pelos disparos dos criminosos, que fugiram. A área foi isolada e a perícia acionada", declarou a corporação, em seu posicionamento.

A 4ªDPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) também foi acionada ao local.

A Polícia Militar também atua na região para tentar dissipar o protesto.