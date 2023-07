SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma aeronave da Latam derrapou ao pousar no aeroporto internacional de Florianópolis sob forte chuva na manhã desta quarta-feira (14). Ninguém se feriu.

Voo LA 3300 vindo de Guarulhos (SP) derrapou ao pousar em Florianópolis. Imagens publicadas em redes sociais mostram a frente do avião na grama.

Rodas de pouso afundaram no asfalto da pista. O avião é um Airbus A31, com registro PT-MXM.

Passageiros e tripulantes desembarcaram com segurança, segundo a Latam. A companhia informou que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes passaram por avaliação médica ao deixar o avião e foram liberados. A Latam disse ainda que a equipe da companhia vai remover a aeronave danificada e está em contato com as autoridades competentes.

Painel de voos do aeroporto de Florianópolis mostra todos os voos cancelados até ao menos as 14h (horário de Brasília).