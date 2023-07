SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A formação de um ciclone sobre o estado do Rio Grande do Sul traz chuvas, ventania e abaixa os termômetros em cidades desde a madrugada desta quarta-feira (14). Prefeituras estão em alerta e a situação deve se agravar até a madrugada desta quinta-feira (15).

O fenômeno vai se formar entre a tarde e a noite desta quarta, mas a chegada dele já é sentida em partes da região;

Chuva de granizo foi registrada em municípios como Sobradinho, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Vera Cruz e Santa Maria;

Na manhã de hoje, a incidência de raios era intensa na região centro-oeste do RS. A previsão é de que até 100 milímetros de precipitações sejam registrados por dia, segundo a Defesa Civil de Porto Alegre;

As rajadas de vento, que podem chegar a 150 km/h amanhã em Santa Catarina, derrubaram pelo menos cinco árvores no estado até a madrugada desta quarta.

SITUAÇÃO DEVE PIORAR:

Chuva "de forte a torrencial" deve atingir quase todos os municípios do Rio Grande do Sul na noite de hoje, segundo o MetSul;

Uma frente fria associada ao ciclone pode causar temporais isolados no MS, em parte de SC e no Paraná;

O sul e o leste gaúcho terão rajadas de vento acima dos 100 km/h e a cidade de Porto Alegre pode ter ventania de até 90 km/h;

O vento vai ser ainda mais forte em Santa Catarina e pode chegar a 150 km/h no município de Bom Jardim da Serra;

A ventania também pode atingir o leste do estado do Paraná e as regiões sul e leste de São Paulo, podendo atingir a costa do Rio de Janeiro, que está em alerta para ressaca marítima;

A chuva deve diminuir entre o fim da manhã e o início da tarde desta quinta-feira enquanto o ciclone se direciona para outras regiões do país, informou o MetSul;

Na tarde da quinta, pancadas de chuva devem ser registradas nos três estados e o vento se afasta, indo para a região leste do RS, e para trechos de SP, RJ e MG;

Uma frente fria aliada ao ciclone também deve fazer as temperaturas despencarem, com mínimas de 4ºC hoje e de até 2ºC amanhã em municípios como Vacaria, Cruz Alta, Erechim e Passo Fundo.