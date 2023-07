SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois irmãos, de 22 e 15 anos, foram assassinados a caminho da casa da avó em Caucaia (CE).

Daniel e Davi Carneiro desembarcaram em uma estação de VLT no bairro de Marechal Rondon para almoçar na casa da avó com a família no sábado (8);

Pouco antes de desembarcar, os dois enviaram um vídeo para a avó avisando que estavam chegando;

O pai deles estranhou a demora para chegarem e foi em busca dos dois;

Ele refez o caminho da estação até a casa da mãe e notou a presença de viaturas policiais, descobrindo, assim, que os filhos foram mortos a tiros.

"Os policiais me perguntaram com que roupa eles estavam. Eu mostrei o vídeo e eles me olharam totalmente diferente. Naquele momento eu achei que tinha acontecido algum absurdo com meus filhos", disse o pai dos garotos, em entrevista à TV Cidade.

Segundo os familiares dos garotos, a área na qual eles foram assassinados é marcada pelo conflito de facções;

Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou que " realiza diligências e oitivas no intuito de identificar a autoria do crime, bem como elucidar o fato".

O caso é investigado como duplo homicídio.