SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12) a Operação Magnaccia, que investiga a existência de um esquema no Brasil para tráfico internacional de pessoas para Itália. As vítimas seriam prostituídas na cidade de Napoli.

A PF informou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizadas outras medidas cautelares.

As vítimas, levadas de diversos estados brasileiros, seriam obrigadas a se prostituir na cidade italiana de Napoli.

Até o momento, foram identificadas vítimas dos estados de Mato Grosso, Acre, Sergipe, São Paulo e Rio de Janeiro.

O ESQUEMA

Segundo a PF, a rede seria comandada por uma brasileira que mora na Itália, onde possui uma casa de prostituição. Todo o apoio logístico e financeiro do aliciamento, assim como a lavagem do dinheiro da ação criminosa, seria realizado por sua irmã em Cuiabá, que também participava dos lucros do tráfico de pessoas.

As vítimas seriam atraídas com promessas de melhor qualidade de vida no exterior. Contudo, para que pudessem chegar à Itália, precisariam aceitar antecipadamente uma dívida em torno de 10 mil euros, a serem pagos posteriormente, enquanto trabalhavam como prostitutas.

Chegando em Napoli, essas pessoas seriam mantidas em alojamento insalubre, sujo e inadequado para moradia, com diária paga.