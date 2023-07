SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco funcionários foram demitidos e 14 medidas disciplinares foram aplicadas pela prefeitura do Rio de Janeiro após um homem com as pernas amputadas ser abandonado do lado de fora de um hospital municipal.

O secretário de Saúde, Daniel Soranz, classificou a situação como "gravíssima" e defendeu "punição exemplar". Segundo ele, todos os envolvidos foram identificados por câmeras de segurança.

O homem agora está em uma unidade de baixa complexidade e aguarda vaga em um abrigo, de acordo com Soranz.

Os funcionários demitidos alegaram que "o paciente solicitou sua retirada do hospital, pois não queria ficar internado". O caso aconteceu no Hospital Municipal Pedro II, na segunda-feira.

"Fizemos uma investigação detalhada, assistimos a todas as imagens das câmeras de segurança e ouvimos todos os envolvidos. Não há justificativa plausível. Por isso, foram realizadas 5 demissões e 14 medidas disciplinares foram aplicadas aos responsáveis", afirmou o secretário.

O paciente, que foi internado após ter sido deixado por um representante de um abrigo de Búzios, foi deixado na rua por funcionários da unidade de saúde.

Pessoas que passavam na região do hospital gravaram o homem, com as duas pernas amputadas e uma sonda, deitado no chão. Ele passou mais de três horas no local até ser levado de volta para a unidade de saúde.