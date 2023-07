SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aeroporto de Florianópolis foi reaberto na manhã desta quinta-feira (13). O aeroporto havia fechado para pousos e decolagens desde as 10h45 de quarta (12), quando um avião da Latam derrapou na pista. Não houve feridos.

O voo LA 3300 havia decolado em Guarulhos (SP) com destino à capital catarinense. Era feito por uma aeronave Airbus A321 que trazia 172 passageiros e sete tripulantes. Conforme nota da Latam, o avião "extrapolou os limites de pista no pouso" às 9h20.

Imagens do local mostram o bico da aeronave em um canteiro fora da pista e uma das rodas cravada no asfalto.

A aeronave foi removida da pista pela companhia às 7h39, segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto. Às 9h, a concessionária afirma que finalizou a recomposição do pavimento e limpeza da área, liberando a pista para operação.

Os passageiros com voos cancelados são orientados a entrar em contato com as respectivas companhias aéreas.

A companhia afirmou que notificou todos os clientes com viagens tendo Florianópolis como origem ou destino afetados pelo fechamento para que possam modificar os seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea.

A Latam reiterou que todos os fatos relacionados ao incidente serão apontados oficialmente pelas autoridades competentes e que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma operação segura.