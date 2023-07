SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião bimotor de uso particular tocou o bico no solo durante aterrisagem após problemas no trem de pouso no Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (12).

A aeronave pousou no aeroporto de Sorocaba no final da tarde, por volta das 17h, quando assustou os passageiros e funcionários do local ao tocar com o bico no solo.

O problema no pouso interditou a pista do aeroporto por cerca de duas e hora e trinta minutos. As operações foram retomadas por volta das 19h30.

Apesar do susto, não houve feridos. Não há informações sobre a quantidade de passageiros e o que pode ter provocado o incidente.

A reportagem entrou em contato com a Rede Voa, responsável pela administração do aeroporto, mas não obteve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que abriu uma investigação para apurar a causa do acidente.

A aeronave modelo Piper Navajo de prefixo PT-RAY é utilizada para viagens executivas e por pequenas companhias aéreas.