SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu no litoral de São Paulo nesta quinta-feira (13) por causa dos fortes ventos provocados pela formação de um ciclone no Sul do país.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Defesa Civil estadual, a vítima é de Itanhaém, no litoral sul paulista. Ela morreu após levar um choque elétrico causado pela queda de um galho sobre uma fiação de média tensão.

Outra vítima dos ventos é uma mulher de 24 anos que estava dentro de um carro de autoescola atingido pela queda de uma árvore em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A mulher foi reanimada, socorrida pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) e levada para o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. Seu estado não foi informado.

Até as 16h desta quinta, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registraram 31 quedas de árvores na capital, 38 no litoral sul, dez no litoral norte e cinco em São José dos Campos.

As maiores rajadas de vento foram registradas em São Miguel Arcanjo (81 km/h), Barueri (74 Km/h) e Cachoeira Paulista (72 km/h).