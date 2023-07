SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projeto do GSI para taxar internet, Lula confirma Sabino no Turismo, Uruguai enfrenta crise hídrica histórica e outras notícias para começar esta sexta-feira (14).

MERCADO

GSI propõe taxar usuários de internet e ministro desautoriza após reação negativa. Projeto de órgão tradicionalmente comandado por militares e ligado à Presidência visa bancar agência de R$ 600 mi; cobrança corresponderia a 1,5% do valor pago para acessar a rede.

GOVERNO LULA

Lula confirma Sabino no Ministério do Turismo e prevê nomeação nos próximos dias. Convite faz parte da estratégia de petista para melhorar relação com centrão e ampliar base na Câmara.

GOVERNO LULA

Lula recusa compromisso de indicar mulher para STF e diz que não pedirá favor a Zanin. Em entrevista à TV Record, presidente não descartou também a ideia de reconduzir Aras à frente da PGR.

POLÍTICA

Governos Lula 1 e 2 tiveram recorde de visitas diplomáticas ao Brasil. Fator foi puxado por política externa ativa do petista, mas também por contexto internacional favorável à movimentação.

BARROSO

Barroso diz que 'derrotamos o bolsonarismo', e aliados de Bolsonaro pedem impeachment. Ministro cita ditadura e 'passado recente do qual estamos tentando nos livrar'; STF diz que discurso se referia a voto popular.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

China obriga IA do país a adotar 'valores socialistas'. Nova legislação busca controlar aspectos da geração de conteúdo na ditadura comunista.

EQUILÍBRIO

Aspartame é considerado possivelmente cancerígeno pela OMS. Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, braço da organização, publicou a diretriz após avaliação de estudos.

MERCOSUL

Uruguai enfrenta crise hídrica histórica e vê água salgada sair da torneira. Reservas que abastecem Montevidéu secaram e levaram Lacalle Pou a autorizar mescla com água salobra.

COTIDIANO

Ciclone no Sul deixa um morto, 20 feridos e mais de 1 milhão sem energia. Com ventos de 140 km/h e pouca chuva, fenômeno afeta estados do Sul ao longo desta quinta-feira.

COTIDIANO

Duas mulheres morrem por causa do vento forte em São Paulo. Uma das vítimas sofreu choque elétrico após queda galho de árvore sobre fiação em Itanhaém; a outra, em São José dos Campos, estava dentro de um carro.

FILMES

Atores de Hollywood entram em greve nos EUA e se juntam aos roteiristas. Com a paralisação dos dois sindicatos, a indústria suspende completamente as atividades pela primeira vez em 63 anos;

CELEBRIDADES

Xuxa diz que Marlene Mattos queria que ela morresse cedo e só pensava em ibope. 'Me se sentia violentada', afirma a Rainha dos Baixinhos no Mais Você.

CELEBRIDADES

Pais de produtor morto em acidente aéreo processam equipe de Marília Mendonça. Família de Henrique Bahia luta pelo reconhecimento dos direitos trabalhistas do profissional que acompanhava a cantora na tragédia.