SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suspeito de violar o túmulo da mãe do ex-prefeito de Mundo Novo (MS) e deixar o corpo sem roupa foi preso.

O homem, de 37 anos, foi identificado pela Polícia Civil e preso na quinta-feira (13). O delegado Alex Junior da Silva, titular da delegacia de Mundo Novo, explicou que foi difícil localizá-lo porque o cemitério não tem vigilante nem câmeras de segurança.

O suspeito afirmou que escolheu o túmulo de forma aleatória, segundo a polícia: "Ele confessou que violou a sepultura, mas alegou que escolheu o túmulo de forma aleatória, além de alegar que a motivação era furtar objetos de valor, mas, como não encontrou as joias que desejava, deixou o local", explicou o delegado.

O corpo era o da mãe do ex-prefeito do município Humberto Amaducci. O suspeito quebrou o concreto do túmulo e arrastou o caixão por cerca de cinco metros, segundo a polícia.

O crime gerou grande repercussão pela natureza do delito, e pelo fato de o cadáver ser da mãe do ex-prefeito do município.Alex Junior da Silva, delegado

ENTENDA O CASO

Funcionários do cemitério municipal de Mundo Novo acionaram a polícia para informar sobre a violação da sepultura na manhã do último sábado (8). O caso foi divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (13).

De acordo com a polícia, a parte de baixo do cadáver foi encontrada fora do túmulo e sem nenhuma roupa. O caso foi registrado como vilipêndio de cadáver.

À reportagem, o ex-prefeito informou que o corpo de sua mãe foi sepultado no dia 3 de julho. Ele disse que considera o ato como algo "monstruoso" e destacou que está confiante na resolução do caso.