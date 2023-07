SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte do teto de um restaurante voltado à população de rua desabou nesta sexta-feira (14) no Recife (PE), no horário do almoço. Duas pessoas ficaram feridas.

O desabamento ocorreu na cozinha do Restaurante Popular Naíde Teodósio, que precisou ser evacuado e interditado. O local é gerido por uma empresa privada, responsável pelas refeições e pela manutenção do espaço.

Duas pessoas foram "levemente atingidas" e o Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, de acordo com a prefeitura. As vítimas receberam atendimento e foram liberadas.

A Defesa Civil foi chamada para vistoriar e verificar as condições do estabelecimento. Ainda segundo a gestão municipal, o atendimento seguirá suspenso durante os reparos pela empresa gestora.

Nesse período, os usuários serão direcionados ao restaurante popular Josué de Castro, "onde serão garantidas todas as alimentações necessárias".