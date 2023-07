SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu em São Paulo, nesta sexta-feira (14), o brasileiro Anderson Robson Barbosa, 33, acusado de matar a mulher, Aramaki Manami, 29, e a filha, Lily, 3, em agosto de 2022 no Japão.

Segundo a PF do Paraná, responsável pela prisão, Anderson fugiu para o Brasil após o crime e, em ação de cooperação internacional com autoridades policiais japonesas, foi localizado. A polícia afirma que também cumpriu um mandado de busca e apreensão no endereço em que o acusado foi localizado.

Os mandados judiciais foram expedidos pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A reportagem tentou contato com os advogados de Anderson por telefone e mensagem, mas não obteve resposta até a publicação.

Segundo a rede estatal japonesa NHK, as vítimas foram esfaqueadas e encontradas mortas no apartamento onde moravam, na cidade portuária de Osaka (a cerca de 400 km a leste de Tóquio).

Depois do crime, Anderson teria ido para o aeroporto de Narita. De lá, ele embarcou em um voo para o Brasil, ainda segundo as autoridades japonesas disseram à NHK.

Ele teria ligado para seu trabalho, em 22 de agosto, e dito que precisava de duas semanas de licença porque havia se envolvido em um acidente, sem detalhar o que teria ocorrido.

Em setembro do ano passado, os advogados de Anderson afirmaram que ele iria se entregar. No entanto, isso não aconteceu, e ele foi capturado em São Paulo.