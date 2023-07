Já classificados para a segunda fase (mata-mata), Portuguesa-RJ e Athletic Club-MG se enfrentam na tarde deste sábado (15), no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada (penúltima) da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Vice-líder do Grupo 6, com 25 pontos, o time carioca busca a vitória para assumir a ponta da tabela e seguir invicto jogando em casa. O adversário mineiro é o líder da chave, com um ponto a mais, e quer triunfar, ou ao menos empatar, para seguir no topo. O duelo às 16h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, será transmitido ao vivo na TV Brasil.

FIM DE JOGO! QUE VITÓRIA!!! DE VIRADAAAA!!!



ATHLETIC 1 X 2 PORTUGUESA! #ATHXPOR pic.twitter.com/A5u8BEsLAw — Portuguesa Rio (@portuguesarjofc) May 13, 2023

No primeiro embate entre as equipes na competição, a Portuguesa levou a melhor fora de casa, com vitória de virada por 2 a 1. O time carioca não sofreu um revés sequer dentro do Luso Brasileiro: venceu cinco vezes e empatou uma. A equipe comandada pelo técnico Caio Couto tem o melhor ataque no Grupo 6 - marcou 24 gols e sofreu 12 - e perdeu apenas um partida em 12 jogos. No entanto, a Portuguesa empatou seguidamente nas últimas três rodadas.

"Infelizmente perdemos alguns pontos, mas iremos com tudo para cima do Athletic", garantiu o atacante Lucas Santos.