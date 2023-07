SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Este sábado (15) começou com os termômetros na casa dos 9,1°C na cidade de São Paulo, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura. A região sul da capital marcou as temperaturas absolutas mais baixas, mas não foi o recorde.

A estação meteorológica de Capela do Socorro/Parelheiros, que fica entre as regiões das duas subprefeituras da zona sul, registrou 5,8°C. No centro, a temperatura alcançou 11,2°C.

A menor marca até agora foi constatada na madrugada do dia 17 de junho, com média de 8,5°C --4,3°C na estação Capela do Socorro-Parelheiros.

O sábado será de sol, poucas nuvens e frio, com máxima de 19ºC.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém o estado de alerta para baixas temperaturas desde às 8h de quinta-feira (13) em toda a capital.

O frio deverá continuar nos próximos dias. O domingo (16) seguirá a tendência do sábado: madrugada com temperatura baixa, na casa dos 10°C, em média, com sol, poucas nuvens de manhã e aumento da nebulosidade no fim da tarde. A previsão é que os termômetros registrem máxima de 24°C.

No início da semana, a passagem de uma nova frente fria pelo litoral paulista poderá causar chuviscos ou chuva franca.

A madrugada de segunda-feira (17) deverá ter temperatura na marca dos 13°C. A máxima alcançará os 24°C. A umidade relativa do ar ficará entre 45% e 95%. O dia será marcado por sol, com aumento da nebulosidade a partir do fim da tarde, mas sem chuva.