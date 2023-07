RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Seis pessoas morreram num acidente envolvendo um veículo Spin e um caminhão na noite desta sexta-feira (14) em Serrinha, na Bahia, quando retornavam de Salvador.

Morreram no acidente cinco moradores de Valente que voltavam da capital baiana, onde buscaram atendimento médico, e o motorista do veículo da Secretaria da Saúde do município, Paulo Vitor Lima, 34.

Dos 5 passageiros do veículo que morreram, 3 faziam tratamento contra câncer e dois eram acompanhantes. O acidente ainda deixou uma sétima pessoa ferida, liberada depois de ser atendida no hospital.

Os veículos se chocaram às 20h no km 375 da BR-116, em Serrinha, município distante cerca de 180 quilômetros de Salvador. As causas do acidente serão investigadas.

Uma das vítimas é o árbitro de futebol Joelson Batista da Silva, 65, que tinha viajado à capital baiana para tratar um câncer de próstata. A Liga Desportiva Valentense publicou comunicado lamentando o acidente e a perda do árbitro.

"Lamentamos a morte de Joelson, um membro estimado de nossa comunidade esportiva e um grande árbitro. As contribuições significativas de Joelson para o desenvolvimento e avanço do esporte em nossa cidade deixaram uma marca indelével, e sua ausência será profundamente sentida por todos que o conheceram e trabalharam com ele", diz a nota assinada pelo presidente da liga, Fábio Almeida.

A Prefeitura de Valente também publicou uma nota em que lamentou o grave acidente e ressaltou as qualidades do motorista, "dedicado e comprometido com o zelo e o bem-estar daqueles que transportava".

"Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura de Valente, por meio do prefeito Ubaldino Amaral e sua equipe, vem manifestar o seu pesar e as condolências às famílias enlutadas. Que Deus lhes dê o conforto e a resignação para suportarem tão grande dor e perda", diz trecho da nota.

O acidente também foi motivo de manifestação da Prefeitura de Serrinha, onde a maioria das vítimas foram atendidas.