SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sul do Brasil voltará a ter uma semana gelada em decorrência da passagem de uma massa de ar frio. Há possibilidade de chuva intensa, principalmente no Paraná, e geada, segundo meteorologistas.

O Rio Grande do Sul ainda sente reflexos da passagem de um ciclone extratropical na semana passada, que provocou mortes, quedas de árvores e de estruturas, além de alagamentos.

Segundo a Defesa Civil gaúcha, há risco de inundação no Baixo Uruguai, com elevação dos rios Itaqui e Uruguaiana.

O mesmo ocorre em Campo Bom e São Leopoldo, por causa de cheia do rio dos Sinos.

Os dois alertas da Defesa Civil são válidos para até a manhã desta segunda-feira (17).

Na capital Porto Alegre, há previsão de que chova apenas na quinta-feira (20). Durante a semana, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 7ºC e10ºC.

Há tendência de geada na serra gaúcha. Em Caxias do Sul, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê 0ºC de temperatura mínima para esta segunda e terça-feira (18).

Em Gramado, deve gear até terça e também há previsão de mínima em torno de 0ºC.

Em Santa Catarina, boletim da Defesa Civil estadual aponta para frio em várias partes do estado, sobretudo na serra catarinense. Em São Joaquim, deve gear nesta segunda. Até quarta-feira (19), dia mais gelado da semana, a mínima na cidade não supera 3ºC de temperatura.

De acordo com o Inmet, há previsão de trovoadas nesta terça para a capital Florianópolis. As mínimas vão oscilar entre 12ºC e 15ºC.

No Paraná, a agência Climatempo alerta para temporais e temperaturas baixas --no último sábado (15), o congelamento das asas de aviões resultou em atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba.

A chuva deve começar pelo centro-sul do estado nesta segunda-feira. No norte, a previsão é de tempo firme.

Na terça, porém, os temporais deverão ficar mais intensos, com risco de chuva persistente na capital Curitiba, no litoral e na região central do estado.

A instabilidade deve prosseguir até quinta, e os meteorologistas da Climatempo alertam para potencial de alagamentos e deslizamentos de terra.

Segundo o Inmet, em Curitiba, as mínimas vão oscilar entre 9ºC e 11ºC durante a semana.