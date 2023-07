RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Funcionários do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), do Rio de Janeiro, foram ameaçados por um grupo que fazia extração irregular de areia no município de Saquarema (a cerca de 90 km da capital), na última na quarta-feira (12). Tiros chegaram a ser disparados em direção aos técnicos, mas ninguém ficou ferido.

Os responsáveis pela extração mineral ilegal não foram localizados. Inea e Polícia Militar ainda não sabem quem é o proprietário do terreno onde ocorria a suspeita de crime ambiental. Agentes do Inea registraram a ocorrência nesta segunda (17) na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil, que investigará o caso.

A Prefeitura de Saquarema afirmou que a extração de minerais é responsabilidade do estado e que a ação foi uma operação independente do Inea. "O município não foi informado da ação e desconhece o teor do que foi denunciado, investigado ou averiguado."

O Inea diz ter recebido, na quarta-feira, uma denúncia de que havia extração de areia dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP), o que é ilegal. Segundo o relato, equipes enviadas ao local flagraram uma retroescavadeira retirando areia do solo e caminhões sendo usados para transportar o material.

Os suspeitos e conseguiram fugir através de uma estrada de terra. Em um vídeo gravado por um dos fiscais, divulgado nas redes sociais, o motorista de um dos caminhões atravessa o veículo na estrada e ameaça os funcionários, dizendo que avisaria o tráfico local sobre a presença.

"Vou chamar os moleques da boca", diz o condutor. Depois, tiros foram disparados na direção de onde estavam os fiscais. Ninguém se feriu.

Os técnicos do Inea e policiais militares percorreram a área de proteção ambiental e conseguiram recuperar uma máquina retroescavadeira, mas os suspeitos já haviam fugido.

"Vamos continuar fiscalizando o local a fim de identificar os responsáveis pelo crime ambiental. A extração de mineral em área protegida é ilegal e deve ser fortemente combatida", afirmou o presidente do Inea, Philipe Campello.

Em maio, o órgão já havia flagrado exploração irregular do solo em outra região de Saquarema. O órgão encontrou extração ilegal de saibro no distrito de Jaconé. No episódio, duas pessoas foram autuadas, máquina e caminhão foram apreendidos e a atividade foi embargada.