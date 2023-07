SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de uma ocupação que fica na região da cracolândia, no centro de São Paulo, afirmaram que um grupo de policiais civis entrou no imóvel na manhã desta segunda (17) sem autorização e sem mandado judicial.

Os agentes levaram três pessoas que estavam no casarão para a delegacia, sob a suspeita de furto de energia.

Procurada, a Secretária de Segurança Pública estadual confirmou a ação, mas disse que os policiais tiveram a entrada autorizada por um dos suspeitos.

Já o advogado Willian Fernandes, que representa os moradores da ocupação, afirmou que isso não aconteceu.

Segundo ele, os agentes disseram aos moradores que o caso era um flagrante de furto --nessas situações, não seria necessária autorização judicial para entrar no imóvel.

Fernandes nega que seus clientes tenham cometido crime. "Queremos entender a escolha específica desta ocupação para tirar as pessoas, já que não existe justificativa", disse o advogado.

Os moradores da ocupação permaneceram cerca de quatro horas na rua, até que a polícia autorizasse o retorno ao imóvel.

Fucionários da Enel disseram à reportagem que constataram que o casarão tem um gato na rede elétrica.

O trio que foi levado à delegacia disse que a fiação clandestina já estava ali antes da chegada deles, em março deste ano. Nenhum deles foi preso.

O imóvel, que abriga cerca de 30 famílias, fica na rua do Triunfo, a três quarteirões da cracolândia, atualmente fixada na rua dos Gusmões.

O dono do casarão, que preferiu não se identificar, foi até a delegacia. Ele disse que é proprietário do imóvel há 15 anos e que o local está com impostos e taxas de água e luz em dia.

Ainda de acordo com ele, um caseiro tomava conta do imóvel, mas ele foi expulso quando o local foi invadido em março.