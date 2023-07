SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus avançou um sinal e bateu em um trem urbano, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (18). O acidente, às 4h35, ocorreu em uma passagem de nível regular, com sinalizador e sinais sonoros e visuais funcionando, nas proximidades da estação Japeri, na Baixada Fluminense.

Segundo a concessionária Supervia, dois passageiros do ônibus ficaram levemente feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para as providências necessárias.

O funcionamento da extensão Paracambi foi suspenso por causa do acidente.

De acordo com a concessionária, todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos.

A concessionária lembrou que os trens são grandes e pesados e não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem.

O ônibus que bateu no trem fazia a linha Engenheiro Pedreira-Central do Brasil e estava lotado na hora do acidente.