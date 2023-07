SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - STF vive clima de harmonia com governo Lula, pacto por eleições justas na Venezuela, onda de calor na Europa e outras notícias para começar esta quarta-feira (19).

JUSTIÇA

Ministros do STF mudam votos e fazem acenos ao governo Lula. Após embates com Bolsonaro, corte vive clima de harmonia com gestão petista, e magistrados reveem posições.

VENEZUELA

Lula e líderes estrangeiros pedem acordo para que haja eleições justas na Venezuela. Comunicado conjunto pede que pleito tenha monitoramento internacional e permita participação da oposição.

GOVERNO LULA

Centrão está virando uma coisa positiva, diz novo ministro do Turismo. Celso Sabino defende negociação de cargos e diz que tentará convencer parlamentares a direcionar emendas para a pasta.

AUXÍLIO BRASIL

Bolsa Família paga valor menor e a menos famílias em julho. Reduções se devem a aperto no cadastro e a beneficiários que conseguiram emprego, mas recuo em vitrine do governo põe ministro na mira.

STF

PF realiza busca na residência do casal investigado por hostilidade a Moraes. Ação foi autorizada pela presidente do STF; empresário e esposa prestaram depoimento, e defesa critica operação.

CPI DO 8 DE JANEIRO

CPI defende quebra de sigilo de ex-diretor da PRF e diz que até cogitou prendê-lo. Comissão afirmou ao STF que Silvinei Vasques é citado em plano de trabalho de relatora sobre 8/1.

MERCADO

Bancos oferecem desconto de até 96% e parcelamento em dez anos no Desenrola. Faixa 2 do programa permitirá a renegociação de dívidas por correntistas que ganham entre R$ 2.640 e R$ 20 mil por mês.

SAÚDE

Terapia contra câncer de mama avançado não chega ao SUS mais de 1 ano após recomendação. Incorporação de drogas que agem diretamente no tumor foi aprovada, mas ministério não definiu distribuição; OUTRO LADO: governo diz que disponibilização efetiva deve ocorrer até o final de agosto.

UNIÃO EUROPEIA

Onda de calor na Europa, cada vez mais comum, coloca saúde e turismo em alerta. Continente, que sofre nesta semana com altas temperaturas, possui ritmo de aquecimento mais acelerado do mundo.

EQUILÍBRIO

Wegovy atrasa e chega às farmácias somente em 2024; preço será de até R$ 2.484. Previsão anterior dizia que a injeção para obesidade seria vendida a partir do segundo semestre de 2023.

MERCADO DE TRABALHO

Empresas vão liberar funcionários em jogos da Copa do Mundo feminina. Equipes irão entrar mais tarde ou trabalhar de casa quando a seleção estiver em campo; governo terá ponto facultativo.

DROGAS

PF prende 16 suspeitos de integrar quadrilha que trocava malas no aeroporto de Guarulhos. Em março, duas brasileiras ficaram 38 dias presas injustamente na Alemanha ao ter etiquetas colocadas em bagagens com cocaína; PF apura ligação do bando com PCC.

TELEVISÃO

Globo demite repórter Lívia Torres por apresentar evento da CBF sem aviso. OUTRO LADO: jornalista e emissora preferiram não se pronunciar sobre o afastamento.

TELEVISÃO

Record demite anão Marquinhos, antigo trunfo de audiência, após 11 anos. Saída do humorista acontece em momento de cortes após prejuízo de R$ 500 milhões.

TEATRO

'Mamma Mia!', musical com clássicos do Abba, volta a São Paulo para curta temporada. Espetáculo retorna à capital após mais de 10 anos para seis apresentações na casa Vibra.