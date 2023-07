SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas décadas de 1970 e 1980, consultórios de cirurgia plástica recebiam muitas mulheres que sonhavam com o nariz pequeno, fino, delicado e arrebitado. À época, era o estilo mais procurado.

A tendência, que ficou conhecido como "Barbie Nose" ("nariz de Barbie"), por lembrar o nariz da Barbie, surgiu na Turquia e se popularizou nos Estados Unidos, na Europa, na Coreia do Sul e no Brasil.

Nos dias atuais, de acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, a realidade é outra. Pelo menos no Brasil, a busca por um nariz igual ao da Barbie ainda existe, mas é a minoria. Pacientes que optam pela rinoplastia estética preferem um resultado bonito e natural.

"O Barbie Nose seria o extremo. O que eu mais ouço aqui é ?não quero nariz de Barbie, não quero nariz com cara de plástica?. Quando me trazem fotos de narizes que acham bonito, é um nariz delicado e levemente arrebitado, sem exageros", afirma o cirurgião plástico especialista em rinoplastia Rodrigo Mangaravite, titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e membro ativo da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery).

O nariz pequeno e arrebitado não é para todos. "É importante que o cirurgião tenha essa consciência. Quando avalio a paciente, faço um estudo do rosto. Se vejo que vai ficar desproporcional, não indico. O cirurgião tem que ter bom senso e evitar dizer sim para tudo o que a paciente quer. Ele precisa explicar como ficará o rosto com uma mudança tão radical. Na paciente que tem um rosto mais fino e delicado, talvez esse tipo de nariz fique mais bonito."

O perfil da população que procura rinoplastia deseja um nariz normal, sem deformidades e harmonioso com a face. É a pessoa que, por algum motivo, sente-se fora do padrão, segundo o especialista em rinoplastia estética e funcional Carlos Inácio Coelho de Almeida, Regente do Capítulo de Rinologia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

"O nariz é uma estrutura ósseo cartilaginosa. Nós temos uma gama de técnicas de rinoplastia sofisticadas, que evoluíram e permitem executar o nariz com duas premissas básicas: respeito à anatomia e respeito à função", explica Almeida.

"Levo em conta o desejo da paciente, as possibilidades técnicas e a harmonia do novo contorno nasal. Há recursos coadjuvantes na análise pré-operatória. Olho o aspecto funcional e o nariz que ela tem originalmente. Depois, faço um estudo fotográfico no computador e trabalho as imagens de acordo com as informações da paciente. Mostro que os exageros não ficarão bem nela e coloco o perfil que eu acho que ficará bom. Tento atender os sonhos da pessoa, dentro dos parâmetros técnicos", reforça Almeida.

Há ainda o aspecto da saúde. O nariz muito pequeno e arrebitado pode atrapalhar a função respiratória.

"Para diminuir o nariz precisa tirar cartilagem. Quando elimina muita cartilagem, desestrutura, enfraquece a estrutura do nariz, causa obstrução e prejudica a respiração. Por isso, é fundamental escolher um cirurgião com prática em rinoplastia. A técnica está sendo feita até por quem não é médico", diz Mangaravite.

"A rinoplastia é difícil. São detalhes. A gente lida com milímetros. É uma cirurgia que pode dar problema na parte funcional e estética. Um pequeno erro vai ficar visível. O nariz é muito exposto e um milímetro muda o formato do rosto da pessoa", finaliza Rodrigo Mangaravite.

Procure um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, habilitado, com formação que permite a análise sofisticada e técnica que merece uma rinoplastia. É o conselho do médico Carlos Inácio Coelho de Almeida.

A pesquisa global anual sobre procedimentos estéticos e cosméticos da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostra que os EUA realizaram a maioria dos procedimentos em todo o mundo (24,1% do total), seguidos pelo Brasil (8,9%) e Japão (5,7%). Os cinco mais populares são a lipoaspiração, o aumento dos seios, a cirurgia de pálpebras, a rinoplastia e a abdominoplastia. Os dados são de 2021 ?edição mais recente do estudo.

RINOPLASTIA

De acordo com a SBCP, a rinoplastia é uma cirurgia realizada no nariz. Tem funções estéticas e funcionais, ou seja, pode melhorar a aparência e a proporção do nariz quanto a sua funcionalidade, e corrigir dificuldades respiratórias provocadas por anormalidades na estrutura

A cirurgia é mais indicada quando:

o tamanho do nariz é desproporcional às demais estruturas faciais

o dorso nasal é muito largo ou fino

a pessoa não gosta do perfil do seu nariz

a ponta do nariz é muito grande, caída ou arrebitada

existe assimetria nasal e desvio

a respiração está muito comprometida, causando dificuldade para dormir ou realizar atividades físicas

e para reparar traumas