SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio foi registrado em um posto de gasolina do Distrito Federal na noite desta quinta-feira (20).

Um motorista arrancou com o veículo antes do bico da bomba de gasolina ser retirado do carro, arrancando a bomba da base;

O fogo foi iniciado por volta das 22h desta quinta na EPNB, segundo dados da ocorrência passados pelo Corpo de Bombeiros;

O incêndio foi controlado pelos próprios funcionários do posto e rescaldado pelos bombeiros;

Um vídeo registrado por pessoas que passavam no local mostra os frentistas usando extintores para controlar o fogo;

Não há registro de feridos e os bombeiros não informaram se a fuga do motorista foi proposital ou acidental.