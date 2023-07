SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais suspeito de cometer abuso sexual contra crianças e adolescentes desde 1997. Após esse caso, os policiais investigam novos abusos que teriam ocorrido a partir de 2013.

Segundo a polícia, foram identificadas até o momento oito vítimas. Os crimes teriam ocorrido em várias cidades do centro-oeste de Minas Gerais. O suspeito foi preso no último dia 6, mas os detalhes foram divulgados pela Polícia Civil em entrevista coletiva nesta quarta-feira (19).

As investigações em curso tiveram início há sete meses e dizem respeito a crimes que teriam sido cometidos pelo homem desde 2013, analisados pela Comarca de Bom Despacho.

Porém, o delegado Rodrigo Noronha afirmou que o suspeito foi alvo de uma investigação por "prática semelhante" em 1997, na Comarca de Pitangui. À reportagem, a assessoria de imprensa da Polícia Civil disse que ainda apura qual foi o desfecho dessa primeira investigação.

As vítimas são crianças do sexo feminino entre 5 e 8 anos de idade, segundo o delegado. "A maioria dos abusos denunciados [desde 2013] ocorreu no distrito de Engenho do Ribeiro, zona rural de Bom Despacho, onde o suspeito aproveitava a pouca idade das vítimas, bem como os laços familiares e de proximidade", disse.

Por causa do número de cidades que o homem morou e atividades com as quais trabalhou, os policiais imaginam que possa haver mais vítimas. A Polícia Civil solicitou à Justiça que seja permitida a divulgação da imagem do suspeito, para identificação de outros casos.Como a identidade do suspeito não foi divulgada, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa em busca de um posicionamento.

Tags:

Abuso | Homem | Polícia | Preso