SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia confirmou que localizou nesta quinta-feira (20) três corpos que seriam de casal e piloto vítimas de um acidente de helicóptero durante um voo da Venezuela com destino ao Brasil.

Os três corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição e deram entrada no Instituto de Medicina Legal por volta das 11 horas desta quinta, segundo a Polícia Civil de Roraima. Jeferson Alves de Lima, 28, e a esposa, Maria Aparecida dos Santos Sousa, 49, e o piloto, que não teve nome divulgado, estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (14). Eles viajavam rumo a Boa Vista (RR).

Por enquanto, apenas o corpo de Jeferson foi identificado oficialmente. A polícia esclareceu que estão sendo realizados exames de papiloscopia e odontologia legal para identificar os outros corpos.

O helicóptero em que eles estavam caiu na comunidade indígena Saúba, em Terra Indígena Yanomami.

Eles foram vistos pela última vez no sobrevoando o Rio Uraricoera, o mais extenso de Roraima, segundo a Polícia Civil.

As buscas tiveram início na segunda-feira (17), segundo o delegado titular da Delegacia Geral de Homicídios, Lurene Avelino Júnior. O Núcleo de Pessoas Desaparecidas realizou diligências na região do Amajari, norte do estado, onde foram reunidos dados que levam a presumir que o casal foi vítima de acidente aéreo.

O delegado também informou que recebeu também um comunicado da possível queda de um helicóptero na região indígena, em período correspondente à comunicação do desaparecimento das pessoas.

JEFERSON TRABALHAVA NO GARIMPO

Jeferson é natural de Goiânia, atuava como garimpeiro e trabalhava na Venezuela há poucos meses, contou a família em entrevista ao portal Mais Goiás. Ele se mudou para Roraima há quatro anos, onde conheceu a esposa.

A irmã de Jeferson detalhou que o piloto da aeronave também trabalha para o garimpo. "Ele estava na Venezuela, não sei a cidade. Me ligou quando estava entrando no helicóptero, às 16h20. Acho que seria uma viagem de 4h, mas não chegou ao destino. Nos disseram que ele tinha sumido", disse ela ao site.

A família do casal registrou boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Roraima informou que o caso é investigado pelo 4° Distrito Policial em Boa Vista.