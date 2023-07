SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos suspeitos de tentar se passar por policial para invadir condomínio de luxo em São Paulo foi preso na noite de quarta-feira (19).

A Polícia Civil prendeu Anderson Rodrigues Bueno, de 41 anos, no Parque Brasilândia, zona norte da capital paulista. Ele foi encaminhado ao 30º Distrito Policial, no bairro do Tatuapé.

Em depoimento, o suspeito confessou que havia se identificado como falso policial e que uma viatura clonada foi utilizada, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Outras duas pessoas são procuradas.

Anderson teria tentado invadir, junto com um comparsa, um condomínio de luxo no bairro de Moema, sob o pretexto de cumprir um mandado de busca e apreensão no local. A reportagem tenta contato com a defesa de Anderson.

A dupla, que usava uniformes falsos e uma viatura, foi impedida de entrar pelo porteiro do prédio, que suspeitou da ação. As câmeras de segurança do edifício flagraram a tentativa de invasão. A réplica da viatura foi encontrada e apreendida dias depois.

Nas imagens, é possível ver a dupla se aproximando do portão de entrada. Um deles usa um distintivo da Polícia Civil e o outro, uma camiseta com a identificação do órgão policial. Elas também mostram o homem segurando o falso mandado enquanto conversa com o porteiro do prédio, usando o interfone.