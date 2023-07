SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar atirou contra uma sargento na noite de quinta-feira (20), no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Aline Costa, foi encaminhada ao Hospital Salgado Filho, próximo ao local da ocorrência.

Em nota, a PM comunicou que militares do 3º BPM (Méier) foram acionados após receberem informações sobre os disparos. A agente estava de folga quando foi atingida por quatro tiros enquanto estava em via pública, na Rua Frederico Méier. O UOL buscou a Secretaria de Saúde do Rio para saber o estado clínico da vítima, mas a pasta ainda não respondeu aos contatos.

A vítima e o suspeito, de acordo com informações preliminares da corporação, tiveram um relacionamento.

Paulo Afonso Macedo Martins, que é cabo da Polícia Militar, foi preso em flagrante por agentes da 1ª DPJM (Delegacia de Polícia Judiciária Militar) em Jacarepaguá, na zona oeste. O UOL tenta localizar a defesa do suspeito.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na 23ª DP (Méier). A 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar também instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias do fato.