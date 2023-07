SANTOS, SP (UOLFOLHAPRESS) Galvão Bueno completa nesta sexta-feira 73 anos de idade. A comemoração do aniversário acontece com uma festa no barco.

Mulher de Galvão Bueno, Desirée Soares tem compartilhado fotos e vídeos do evento em suas redes sociais.

O barco foi enfeitado com balões com as iniciais GB e o bolo de aniversário ganhou uma divertida mensagem: "Eu não sou velho, eu sou uma excelente safra. 1950".

No feed do Instagram, Desirée postou uma foto dos dois seguida de uma bela mensagem em homenagem a Galvão.