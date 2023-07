SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na madrugada deste sábado (22) depois de esfaquear quatro pessoas em um bar de Curitiba. Um homem morreu.

O caso foi registrado no bairro Campina do Siqueira. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência à 0h35 na rua Major Heitor Guimarães.

Agressão teria começado por causa de cigarro. A reportagem apurou que o homem de 27 anos, cuja identidade não foi divulgada, começou a atacar as pessoas no estabelecimento depois de ter sido repreendido por acender um cigarro no local.

Ele esfaqueou quatro pessoas. Um homem de 49 anos morreu no local. Os feridos foram encaminhados ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde deles.

O agressor foi contido por seguranças do bar até a chegada da polícia e também teve ferimentos leves. A Polícia Civil do Paraná informou estar realizando os procedimentos cabíveis sobre o caso.