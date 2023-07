SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lira quer Reforma Tributária até 2024, ministros de Lula dão carona em voos da FAB, eleição na Espanha abre caminho para ultradireita e outras notícias do dia para começar o seu domingo (23).

ECONOMIA

Lira quer regulamentar Reforma Tributária até fim de 2024. Presidente da Câmara tenta manter controle da tramitação da PEC também no Senado.

GOVERNO LULA

Ministros dão carona para esposas e integrantes do STF em voos da FAB. Alexandre de Moraes é um dos passageiros; decreto dá brecha a caronas.

VIDA PÚBLICA

70% dos servidores públicos brasileiros ganham até R$ 5.000. Informações sobre a categoria estão reunidas em nova base de dados para consulta pública.

8 DE JANEIRO

Dino diz que endurecer penas mira 'perigosíssimo nazifascismo do século 21'. Governo Lula enviará dois projetos de lei ao Congresso para aumentar punições em resposta aos ataques de 8 de janeiro.

EUROPA

Eleições na Espanha abrem caminho para chegada da ultradireita ao poder. Líder nas pesquisas, Partido Popular precisaria do Vox para formar maioria no Parlamento.

CRACOLÂNDIA

Polícia e GCM fazem operação para prender traficantes na cracolândia. Ação neste sábado (22) no centro de SP visa cumprir 20 mandados de prisão; bombas de efeito moral foram lançadas.

SÃO PAULO

Cemitério da Consolação, 'museu a céu aberto', entra em fase de recuperação. Jazigos abandonados ou em ruínas, muro quebrado e lixo são desafios para a concessionária; visitas voltam a atrair turistas.

CIÊNCIA

Resposta para o autismo e o Alzheimer pode estar no espaço, diz 1º cientista brasileiro que irá à ISS. Alysson Muotri vai ao espaço para descobrir qual é o mecanismo de envelhecimento dos neurônios.

EUA

Crises de segurança, moradia e clima se amontoam na Califórnia. Com dobro do PIB brasileiro, estado lida com onda de furtos, aumento dos sem-teto e incêndios florestais.

BARBIE

Ex-presidente Temer entra na onda rosa de 'Barbie' nas redes sociais: 'Barbie-me-ei'. Ex-mandatário do Brasil aparece caracterizado como 'Ken Temer', de paletó rosa.

CELEBRIDADES

Viih Tube e Eliezer compram mansão sem vizinhos perto. Casal pegou as chaves da casa onde vão morar com a filha de 3 meses, Lua.

LIVROS

Jovem não binário mata um presidente quase Bolsonaro no livro 'Veado Assassino'. O autor Santiago Nazarian satiriza a juventude LGBTQIA+ e busca de um leitorado mais novo.